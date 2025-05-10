وزير الخارجية التركي يكشف عن تعرضه لمحاولة اغتياله بتسميمه عبر "الزرنيخ"

وقال في مقابلة تلفزيونية "تم تسميمنا، وظهر ذلك في التحاليل الطبية. هذه الأمور جزء من التحديات التي نواجهها".وأضاف فيدان أنه "فضل عدم الإفصاح عن الحادثة سابقا"، مؤكدا أن "مثل هذه المحاولات لن تثنيه عن أداء واجبه".وتابع "نحن هنا لخدمة الوطن، سواء حاولوا اغتيالنا جسديا أو معنويا".وعند سؤاله عن الجهة المسؤولة، امتنع عن الكشف عن التفاصيل، مكتفيا بالقول: "لدينا أعداء في كل مكان، وليس فقط في الداخل".وتطرق الوزير التركي إلى ما وصفه بـ"حملات تشويه متعمدة" تعرض لها هو وعائلته منذ توليه منصب رئيس جهاز (MIT) عام 2010، محملا أحزاب المعارضة والتنظيمات الإرهابية مسؤولية استغلال هذه الحملات لأغراض سياسية.وانتقد فيدان استخدام بعض الأطراف لمعلومات تروج لها " الجريمة المنظمة"، واصفا ذلك بـ"أدنى مستوى يمكن الوصول إليه".