أصدر حكم إعدام مرسي.. وفاة أشهر قضاة مصر

والمستشار الراحل شعبان ، يعد أحد أشهر قضاة في السنوات الأخيرة بعد ثورتي 25 يناير و30يونيو، بسبب محاكمات رموز نظام وجماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر.كما أنه صاحب حكم الإعدام بحق رئيس الجمهورية السابق ، وهو أول حكم بإعدام رئيس مصري سابق، كما تولى محاكمة الرئيس الأسبق في قضية "الكسب غير المشروع".وتخرج المستشار شعبان الشامي، فى كلية حقوق عام 1975، وعين معاون نيابة في عام 1976، ونقل للعمل قاضيا في المحاكم الابتدائية ثم عاد مرة أخرى إلى رئيسا لنيابة ، كما عمل مستشارا بمحاكم الاستئناف ثم بمحاكم منذ عام 2002.