‏ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي يوقعان على وثيقة الشراكة الاقتصادية

وتهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية.

كما تم توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والدفاع والتعدين.

وشهدت الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى ، توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة لتعزيز أمن الإمدادات وتطوير التقنيات المستدامة، إضافة إلى اتفاقية تنفيذية للتعاون في مجال ، تشمل برامج مشتركة في البحث والتطوير واستكشاف الفضاء.

كما تم توقيع تعديل على اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، بهدف تحديث أطر التعاون وزيادة كفاءة الربط الجوي. ووقعت المملكة وأميركا عدة مذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وتكنولوجية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات الدفاع، الأمن السيبراني، والابتكار.

وفي قطاع التعدين والموارد المعدنية، تم توقيع مذكرات تفاهم لدعم الاستثمارات ونقل المعرفة، إلى جانب توقيع مذكرة لتطوير وتحديث القوات المسلحة ، بما يعزز من قدراتها الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية.

كما تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات والبحوث الطبية، تهدف إلى دعم الابتكار وتبادل الخبرات في مجالات والتقنيات الصحية الحديثة.