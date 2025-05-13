الصحة العالمية تحذر: 71 ألف طفل بغزة سيعانون من سوء التغذية الحاد

وقال الدكتور ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فى تصريح عبر الفيديو للصحفيين في جنيف إن التقاير تفيد بأنه منذ بدء حظر المساعدات في 2 مارس الماضى توفي 57 طفلا بسبب سوء التغذية ومن المتوق مع استمرار هذا الوضع أن يعاني ما يقرب من 71 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الأحد عشر المقبلة.وأضاف أن سكان يعيشون في خطيرة حيث يغذي سوء التغذية والأمراض بعضها بعضا كما أنه مع انعدام الرعاية الصحية وتراجع تغطية التطعيمات، والمحدودية الشديدة في الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وتزايد المخاوف المتعلقة بحماية الطفل فإن خطر الإصابة بالأمراض الشديدة والوفاة لا سيما بين الأطفال يتزايد.ولفت الدكتور بيبركورن الى إمكانية استمرار التأثير والضرر طويل المدى الناجم عن سوء التغذية مدى الحياة متمثلا في تقزم النمو وضعف النمو المعرفي وتدهور محذرا من أنه بدون توفر ما يكفي من الغذاء المغذي والمياه النظيفة والوصول إلى الرعاية الصحية سيتأثر جيل كامل بشكل دائم.وأكد ممثل أن حصار المساعدات وتقلص وصول المساعدات الإنسانية لايزال يقوض قدرة العالمية على دعم 16 مركزا لعلاج سوء التغذية للمرضى الخارجيين وثلاثة مراكز لعلاج المرضى الداخليين بالامدادات المنقذة للحياة.وقال إن الامدادات المتبقية في مخازن منظمة الصحة العالمية داخل غزة لا تكفي إلا لعلاج 500 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وهو جزء ضئيل من الاحتياجات العاجلة.وأشار إلى أن المخزون في غزة منخفض بشكل خطير وسينفد قريبا موضحا أن هذا يشمل المضادات الحيوية والمحاليل الوريدية ووحدات الدم وأدوية التخدير والأنسولين وأدوية ارتفاع ضغط الدم وأدوية تسكين الألم وأجهزة الاستنشاق والقسطرة وغيرها.وقال " لم تدخل أي شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى غزة منذ 18 مارس 2025 حيث توجد الآن 31 شاحنة تابعة للمنظمة في ولكن لا يمكن نقل الإمدادات إلى غزة بسبب الحصار المستمر.وأضاف الدكتور بيبركورن أن عمليات الإجلاء الطبي من غزة لاتزال محدودة للغاية وتشكل تحديا حيث لم تنفذ سوى ثلاث عمليات إجلاء منذ استئناف الأعمال العدائية في 18 مارس 2025 مما سمح بإجلاء 123 مريضًا و187 مرافقًا لتلقي العلاج في الخارج ولفت إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص حاليا بحاجة إلى إجلاء طبي خارج غزة.