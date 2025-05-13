أمريكا تسجل أدنى معدل تضخم منذ شباط 2021

وفقا لوكالة "فرانس برس"، تغطي البيانات الأيام الأولى من فرض رسوما جمركية جديدة على معظم الدول، بينها تعرفات باهظة على ، ما أثار قلقا في الأسواق المالية ومخاوف من ارتفاع الأسعار.ومنذ ذلك الوقت، ألغى الرئيس الأمريكي بعض الرسوم وأوقف أخرى موقتا، ما ساعد على تهدئة قلق المستثمرين.وقالت في بيان إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 2.3% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل بقليل من نسبة 2.4% المسجلة في مارس/آذار.وكانت هذه زيادة على مدى 12 شهرا منذ فبراير/شباط 2021، وكانت أقل بقليل من متوسط التقديرات التي نُشرت استنادا إلى استطلاعات رأي لاقتصاديين أجرتها "داو نيوزوايرز" وصحيفة "وول ".وكتب بن آيرز، كبير الاقتصاديين في شركة "نايشن وايد"، في مذكرة اطلعت عليها "قد يكون هذا أدنى مستوى في عام 2025. ومع تزايد تأثير تكاليف الرسوم على أسعار المستهلك، نتوقع ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلك هذا الصيف، ما يرفع القراءة السنوية إلى ما يزيد عن 3%".ارتفع التضخم إلى 0.2% مقارنة بالشهر السابق، ويعود "أكثر من نصف" هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف السكن بنسبة 3%، وفق وزارة العمل.ومن دون احتساب التقلبات في تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع التضخم بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2.8% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.جاء الرقم الشهري أقل بقليل من التوقعات، بينما أتى الرقم السنوي متوافقا مع التوقعات.