ترامب يتحدث من الرياض عن إيران وما يحدث في المنطقة من "معجزة"

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أن لن تحصل أبدا على سلاح نووي، مشيرا الى رغبته عقد صفقة معها، فيما اعتبر أن ما يحدث في المنطقة "معجزة" حديثة على الطريقة العربية، كما أعلن عن رفع العقوبات عن .

وقال في كلمته خلال كلمته في الأمريكي المنعقد في ، "العلاقات الأمريكية اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى وستبقى على هذا الشكل".

وأضاف "خفضنا عمليات عبور الحدود الأمريكية بشكل غير مسبوق ومستويات التجنيد في الآن هي الأعلى منذ 30 عاما".

ولفت ترامب الى أن "أسعار الطاقة والمواد الغذائية في تراجعت واستحدثنا نحو نصف مليون وظيفة"، مضيفا "أوقفنا العمل باللوائح التنظيمية القديمة وقلصنا حجم البيروقراطية وحققنا أرقاما قياسية".

الى ذلك، قال ترامب "المنطقة قادرة على مواجهة قوى الإرهاب والتطرف والفرق كبير في السعودية بين زيارتي الأولى وزيارتي هذه"، معتبرا أن "ما يحدث في المنطقة معجزة حديثة على الطريقة العربية"، مضيفا "أفخر باتفاقات أبراهام التاريخية وآمل بانضمام السعودية إليها".

وبشأن ، قال ترامب "إدارة بايدن منحت المليارات لتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط"، مضيفا "منعت إيران من تسمية باسم الخليج الإيراني".

وتابع "أنا على استعداد لوضع حد للنزاعات السابقة ولاختلافاتنا العميقة مع إيران، وأريد عقد صفقة مع إيران حتى يصبح العالم أكثر أمنا"، مشددا بالقول "إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، ونريد أن تصبح آمنة ومزدهرة وهذا وقت الاختيار أمامها".

وبشأن وسوريا، قال ترامب، "نريد مساعدة لبنان على تخطي العقبات واستحداث مستقبل مزدهر"، مضيفا "سوف أدعو لرفع العقوبات عن لمنحها فرصة، موضحا "قررت رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي السعودي والرئيس التركي".