بعد إعادة تأهيل المدرج.. مطار صنعاء الدولي يستأنف عمله غداً

وجاء الإعلان بعد زيارة تفقدية قام بها ، والنائب الأول لرئيس الوزراء، ووزير النقل والأشغال للمطار، للاطلاع على سير الأعمال.وأوضح الشايف "أن الفرق الفنية والهندسية أنهت أعمال التطوير وفق المحدد، مما يسمح باستعادة نشاط المطار الذي يعد شريانا حيويا لليمنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة".يأتي إعادة التأهيل بعد سنوات من التحديات التشغيلية التي واجهها المطار بسبب الأضرار الناجمة عن الصراع المستمر، حيث توقف عن استقبال الرحلات التجارية المنتظمة لسنوات، باستثناء رحلات محدودة. وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في ، والتي تشمل أيضا موانئ ومستشفيات وطرقا رئيسية.ونفذ الجيش الإسرائيلي ضربة جوية على الرئيسي في اليمن يوم الثلاثاء بعد أن أطلق الحوثيون صاروخا سقط بالقرب من وسط ، ليعلق المطار كل الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، على ما أعلن مديره الأربعاء، بعدما لحقت به "أضرار فادحة" ناجمة عن الضربات الإسرائيلية.