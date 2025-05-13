بن سلمان‬⁩ يصطحب ⁧‫ترامب‬⁩ بجولة في "⁧‫الدرعية"

ووصل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة ، ضمن جولته الخليجية التي وصفها بـ"التاريخية"، ورافقه عدد من رجال الأعمال البارزين بينهم .ووقع ترامب وبن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تضمنت عدد من مذكرات التفاهم في ختام اجتماع ترأسه الجانبان في بالعاصمة .