السعودية توافق على استخدام "ستارلينك"

قال ، الرئيس التنفيذي لشركتي إكس وتسلا، إن المملكة وافقت على استخدام عبر الأقمار الصناعية ستارلينك في قطاعات الطيران والملاحة البحرية داخل المملكة.

وأضاف ماسك، خلال مشاركته في الأمريكي في العاصمة ، أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتوسيع نطاق خدمات ستارلينك في المنطقة، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن إكس بدأت مؤخراً بتوفير أجهزة ستارلينك مجاناً خارج بهدف استقطاب مشتركين جدد، موضحاً أن الخدمة تعتمد على شبكة أقمار صناعية لتوفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت في المناطق النائية وغير المغطاة بالبنية التحتية التقليدية.

وأكد ماسك أنه يطمح أيضاً إلى إدخال سيارات تسلا روبوتاكسي ذاتية القيادة إلى المملكة، دون تحديد موعد زمني لذلك، قائلاً: "أعتقد أن وجود المركبات الذاتية القيادة في المملكة سيكون أمراً مثيراً، إذا كنتم منفتحين على ذلك".

ووصل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة ، ضمن جولته الخليجية التي وصفها بـ"التاريخية"، ورافقه عدد من رجال الأعمال البارزين بينهم .

ووقع ترامب وبن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تضمنت عدد من مذكرات التفاهم في ختام اجتماع ترأسه الجانبان في بالعاصمة الرياض.