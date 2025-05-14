البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع في الرياض

كما أضاف في بيان أن سيجري لقاءً جانبيًا مع الشرع قبل قمة هذا الصباح.وكانت مصادر أفادت في وقت سابق بأن الشرع وصل إلى العاصمة مساء أمس.في حين ألمح ترامب أمس إلى احتمال حصول هذا اللقاء. فخلال توجهه إلى السعودي الأميركي الذي عقد أمس في سأله أحد الصحفيين إن كان سيلتقي الشرع، ليجيب باقتضاب "نعم أعتقد ذلك".يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي أمس رفع العقوبات عن ، بطلب من ولي السعودي.