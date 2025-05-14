وزير البيئة التركي: الزلزال القادم في مرمرة قد يكون مسألة بقاء

وقال كوروم: “مرمرة هي أغلى من كل شيء، ويجب أن نوليها اهتمامًا كبيرًا. سننقل بسرعة الخبرات التي اكتسبناها في منطقة الزلزال إلى مدن مرمرة، خاصة إسطنبول”.وأضاف كوروم أن الزلزال الذي وقع في 23 أبريل كان بمثابة تحذير كبير لجميع المواطنين، حيث تأثرت العديد من المدن مثل بورصة، يالوفا، تكيرداغ، وكوجالي.واضاف أن حدوث في مرمرة سيكون بمثابة مسألة بقاء لتركيا، نظراً لأهمية المنطقة الاقتصادية.