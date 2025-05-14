الخارجية الأمريكية: تواصلنا مع دمشق في إطار جهود تحقيق الازدهار

وأضاف بيغوت أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يمثل أحد الأهداف الرئيسة لزيارة الحالية، مشيراً إلى التزام بلاده بالعمل مع شركائها المحليين والإقليميين لتعزيز هذه المساعي، بحسب السورية " ".وأعلن الرئيس الأمريكي في ألقاه بالرياض الثلاثاء أنه سيرفع العقوبات عن .ويمهد رفع العقوبات الأمريكية التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا؛ ما يسهل الاستثمار والتجارة الخارجية مع إعادة إعمار البلاد.