ترامب من الرياض: التقيت بالشرع ونبحث تطبيع العلاقات مع سوريا

وقال في تصريح صحفي، تابعته ، "التقيت بالرئيس السوري الشرع بمشاركة الرئيس ونبحث تطبيع العلاقات مع ".وأضاف ترامب، "سنرفع كل العقوبات عن سوريا وهذا سيكون أمرا إيجابيا"، مبينا "أنتم تحققون شرق أوسط مستقرا وتقومون بعمل رائع".