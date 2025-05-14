السومرية تنشر صوراً تجمع ترامب والشرع وبن سلمان في الرياض

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وذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع المنعقد في بين الرئيس الأمريكي ونظيره السوري أحمد الشرع، بحضور ولي السعودي ، قد انتهى.وكانت قالت إن الرئيس التركي شارك في الاجتماع، عبر الفيديو، وحتى اللحظة لا يوجد تفاصيل عن فحوى الاجتماع الذي يأتي بعد إعلان رفع كل العقوبات عن أمس الثلاثاء.