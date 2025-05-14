البيت الأبيض: الشرع أبلغ ترامب بأنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا

وقال في خبر عاجل تابعته ، إن "الشرع أبلغ بأنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا".ووفي سياق منفصل، أوضح البيت الأبيض أن "ترامب طلب من الشرع مساعدة في منع عودة تنظيم ".من جهته، علق زير الخارجية السوري على لقاء الشرع وترامب بقوله "نشارك هذا الإنجاز مع شعبنا الذي ضحى لإعادة إلى مكانتها".