الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى قطر ضمن جولته الخليجية

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وصل الرئيس الأمريكي ، مساء اليوم الأربعاء 14 مايو/ أيار 2025، إلى بعد زيارته الى العاصمة ضمن جولته الخليجية.



وذكرت وسائل اعلام قطرية، ان الرئيس الأمريكي وصل قبل قليل، إلى ضمن جولته الخليجية"، دون المزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع أن تتناول الزيارة العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التعاون في مجالات الدفاع والأمن، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.





وقبل ساعات قليلة، غادر الرئيس الأمريكي في ختام زيارة بدأها يوم أمس الثلاثاء، وكان في مقدمة مودعيه ولي العهد السعودي . وكان في وداع ترامب في المطار ولي العهد السعودي.



وقد شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات تجارية بين البلدين، كما أعلن ترامب خلالها رفع العقوبات عن سوريا. كما التقى اليوم الأربعاء وللمرة الأولى، الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة الخليجية الأمريكية الخامسة.



وغادر ترامب الرياض متوجها إلى العاصمة القطرية حيث سيشارك في زيارة دولة مع الأمير الشيخ ومسؤولين آخرين. ومن المتوقع أن تعلن قطر، عن استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في .



وبعد زيارته إلى قطر، سيتوجه ترامب إلى للقاء قادة الإمارات يوم الخميس. ومن المقرر أن يعود إلى يوم الجمعة، لكنه قال إنه قد يتوجه بدلا من ذلك إلى تركيا لحضور اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته زيلينسكي.