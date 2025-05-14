"سانا": الرئيس الشرع يوجه خطابا للشعب السوري اليوم

وذكرت الوكالة السورية ان "رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع سيلقي اليوم كلمة يخاطب بها الشعب السوري الساعة العاشرة مساءً"، دون المزيد من التفاصيل.عقد الرئيس الأميركي اجتماعا مع الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء في ، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.وحضر اللقاء ولي السعودي والرئيس التركي الذي شارك عبر تقنية الفيديو، كما حضره أيضا وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو ونظيره السوري أسعد الشيباني.وقال الرئيس الأميركي -في كلمة خلال انعقاد القمة الخليجية الأميركية- إن " تبحث تطبيع العلاقات مع سوريا بعد اللقاء بالشرع"، مشددا على أن قراره برفع العقوبات عن سوريا كان لمنح البلاد فرصة جديدة.وفي بيان، وصفت اللقاء الذي جمع والشرع بـ"التاريخي"، قائلة إنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية رفع العقوبات عن سوريا ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.