ترامب: الرئيس السوري رائع ولديه فرصة جيدة

وقال على متن الطائرة المتجهة إلى ، "أبلغنا أننا سنرفع العقوبات عن "، لافتا الى ان "إسرائيل تخوض الحرب منذ فترة طويلة ولولا جهودنا لما كان الرهائن في على قيد الحياة".وأضاف ترامب: "يريدونني أن أحضر اجتماعا في بشأن حرب أوكرانيا وقلت سأفعل إذا كان ذلك سينهيها"، مبينا، "تحدثت مع وقال لي إن رفع العقوبات عن سوريا سيعطيها فرصة البقاء واتفقت معه في ذلك".وتابع الرئيس الأمريكي، "تمكنا من إخراج عيدان وهذا أمر جيد وسنواصل العمل لإخراج باقي الرهائن".