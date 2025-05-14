أمير قطر لترامب: أعلم أنك تريد إحلال السلام في المنطقة

وذكر أمير ، "بإمكاننا أن نواصل العمل معا لإحلال السلام سواء في منطقتنا أو مناطق أخرى مثل السلام بين وأوكرانيا"، مضيفا، "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتم ذلك هذه المرة".وقال الشيخ للرئيس : "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة".وأضاف: "متحمسون جدا لمباحثاتنا التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة".وتابع قائلاً للرئيس ترامب: "سنشارك تجاربنا بتنظيم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأمريكا".واستقبل أمير دولة قطر الشيخ الرئيس الأميركي -اليوم الأربعاء في الدوحة- بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من زيارته الخليجية، وذلك بعد يوم حافل من الدبلوماسية وعقد الشراكات في أمس.