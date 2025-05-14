مقاتلات قطرية من طراز F-15 ترافق الطائرة الرئاسية الأميركية (فيديو)

ورافقت مقاتلات قطرية من طراز F-15، الطائرة الرئاسية الأميركية فور دخولها أجواء البلاد.ووصل الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية قادما من ضمن جولته الخليجية.وكان الشيخ ل ثاني في استقبال بمستهل زيارته إلى الدوحة.وبعد مشاركته في القمة الخليجية الأميركية في ، توجه الرئيس الأميركي إلى العاصمة القطرية على أن يتوجه، يوم الخميس، إلى دولة الإمارات آخر محطة في جولة الخليجية.وقال تلفزيون الرسمي إن الزيارة ستستمر لمدة يومين، ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع، والاستثمار، والتعليم، بما يعزز بين البلدين.