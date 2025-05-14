أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية

وقال امير في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي وتابعته ، "ناقشنا في اجتماع رائع العديد من القضايا تشمل العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة".فيما أكد الرئيس الأمريكي "ناقشنا قضايا العالم وبينها وأوكرانيا وقد ساعدتمونا كثيرا، كما بحثنا ملف "، مبينا ان " شهدت الحصول على أكبر طلب في تاريخها والعدد الإجمالي يبلغ 160 طائرة".وتابع "أتوجه لك بالشكر على الصداقة العريقة وطالما جمعتنا علاقة مميزة جدا"، لافتا الى انه "لشرف أن أكون هنا في هذا المكان الجميل".