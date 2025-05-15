بعد إعلان ترامب.. كم سيستغرق رفع العقوبات عن سوريا؟

ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مسؤولين أميركيين مطلعين أن الإدارات المختصة بالعقوبات لم تتلق أي إشعار مسبق من ، سواء عبر مذكرات رسمية أو توجيهات داخلية، حول القرار الذي أعلنه خلال زيارته إلى المملكة.وبحسب المسؤولين، سارع كبار موظفي وزارتي الخارجية والخزانة في محاولة لفهم كيفية تنفيذ القرار، لا سيما أن بعض العقوبات المفروضة تعود إلى أكثر من أربعة عقود. وأكد أحدهم أن "الجميع يحاول استكشاف كيفية تنفيذ ذلك".ووفقا للمسؤولين، فأن رفع العقوبات سيكون معقدا وسيستغرق شهورا.وأوضح مسؤول أمريكي كبير لرويترز أن البيت الأبيض لم يصدر أي مذكرة أو توجيه لمسؤولي العقوبات في أو للتحضير لإلغاء العقوبات، ولم ينبههم إلى أن هناك إعلانا وشيكا من الرئيس بهذا الشأن.وارتفعت الليرة السورية أمام الدولار بقوة في السوق الموازية اليوم، بعد إعلان رفع جميع العقوبات عن .