عالميا.. أسعار الذهب تتراجع إلى أدنى مستوى خلال شهر

وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 1.27% إلى 3145.4 دولار للأونصة.في حين تراجعت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 1.11% إلى 3141.98 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ العاشر من أبريل الماضي في وقت سابق من الجلسة.واتفقت والصين على خفض التعريفات بشكل كبير واعتمدتا فترة توقف لمدة 90 يوما، مما أدى إلى تهدئة حرب تجارية مدمرة محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم.وقال كبير محللي السلع الأولية لدى "ريلاينس" للأوراق المالية غيغار تريفيدي إن "التوقعات لليوم الثاني على التوالي ضعيفة بالنسبة للمعدن الأصفر، حيث أدت المحادثات الإيجابية بين الولايات المتحدة والصين إلى تآكل جاذبية الملاذ الآمن".