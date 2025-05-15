ترامب يصل إلى أبو ظبي في ختام جولته الخليجية

وذكرت وسائل اعلام ، ان الرئيس الأمريكي وصل إلى العاصمة الإماراتية ضمن جولته الخليجية، لافتا الى ان رئيس دولة الإمارات استقبل الرئيس الأمريكي في أبو ظبي.وغادر الرئيس الأميركي ظهر اليوم الخميس مختتما زيارة رسمية لقطر استمرت يومين، وقع خلالها البلدان عددا من الاتفاقات، كما أشاد بأمير قطر الشيخ ، وتحدّث عن اتفاق قريب مع بشأن برنامجها النووي.