هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب ولاية قونية التركية

ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، وسط .



وذكرت وسائل اعلام تركية أن "الزلازل الذي كان مركزه منطقة – ، شعر به سكان الولايات المجاورة أيضًا".

واضافت انه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال حتى الآن".

من جانبه، قال التركي علي يرلي في تصريحات صحفية، إن " والطوارئ وفرق المؤسسات المعنية، بدأت على الفور إجراء مسح ميداني بالمنطقة".