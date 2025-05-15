طهران تعلن: لن يتم تفكيك أي منشأة نووية إيرانية

أعلن ، الخميس، أنه لن يتم تفكيك أي منشأة نووية في بلاده.

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "الطرف المقابل يتفاوض معنا لأنه غير قادر على فرض إرادته عسكريا وقدراتنا العسكرية والصاروخية تمنح مفاوضينا القوة والقدرة".

وأضاف "لو كان الطرف المقابل قادرا على تدمير منشآتنا النووية لما احتاج للدخول في مفاوضات"، مشيرا الى أن "الصناعة النووية وتخصيب اليورانيوم حق شعبنا ولا تراجع عنه لا في الإعلام ولا المفاوضات".

وتابع ، "لن يتم تفكيك أي منشأة نووية إيرانية"، مؤكدا أن " لا تمانع في حضور الشركات الأمريكية وهذا المانع فرضته على نفسها".