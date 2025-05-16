ترامب: الإمارات ستستثمر 1.4 ترليون دولار في الولايات المتحدة

وقال في تصريح صحفي تابعته ، ان "زيارتي الخليجية كانت رائعة وغير مسبوقة"، مبينا "اننا لدينا علاقات رائعة مع قطر والسعودية والإمارات".وأضاف ان "الإمارات ستستثمر 1.4 ترليون دولار في خلال السنوات المقبلة"، مشيرا الى ان "العالم أصبح أكثر أمنا وسيكون أفضل بعد أسابيع قليلة".وحول الحرب الروسية والاوكرانية، اكد ترامب ان "هناك مزيد من العمل في ما يخص النزاع بين وأوكرانيا، موضحا ان "استمرار سقوط قتلى جراء الحرب في أوكرانيا أمر مخز".وبين "كنت أتوقع أن يذهب إلى المفاوضات في مع أوكرانيا لكنه لم يذهب"، لافتا الى "انني سألتقي مع بوتين بمجرد أن نتمكن من ترتيب الأمر".وعن الأوضاع في غزة، ذكر ترامب "اننا نتطلع إلى غزة ونريد أن نعتني بمن يتضورون جوعا هناك"، لافتا الى "اننا نفكر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر".وأشار الى ان "الكثيرين يتضورون جوعا في غزة".وبشان الرسوم ، ذكر ان "هناك 150 دولة تريد إعادة التفاوض بشأن التعريفات الجمركية"، موضحا "اننا توصلنا إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة وآخر مع ".