بدء جولة المحادثات التركية الأمريكية الأوكرانية في إسطنبول

كتبت الخارجية على قناتها في تيلغرام: "بدأت المفاوضات الثلاثية بين وفود من أوكرانيا والولايات المتحدة وتركيا في إسطنبول".وتظهر اللقطات التي نشرتها الوزارة أن يرماك وسيبيغا موجودان بالفعل في إسطنبول. ويظهر في الصورة مع وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية التركي .وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن يرماك وسيبيغا لا يزالان في إسطنبول. لكنهما لا يدخلان في قوام الوفد التفاوضي الذي وافق عليه .يوم أمس الخميس، وصل إلى ، للاجتماع مع وفد أوكراني لبحث تسوية النزاع، الوفد الروسي برئاسة مساعد وعضوية نائب وزير الخارجية غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات العامة العسكرية إيغور كوستيوكوف، ونائب .