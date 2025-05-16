بعد وصوله بغداد.. الرئيس الفلسطيني "يعول" على مخرجات تدعم القضية الفلسطينية

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، ورد لـ ، إن "نائب رئيس وزير الخارجية، ، استقبل يوم الجمعة 16 أيار 2025، رئيس ، ، لدى وصوله إلى ، للمشاركة في أعمال التي تستضيفها العاصمة يوم غد السبت".وجرت، وفق البيان، "مراسم استقبال رسمية للرئيس الفلسطيني، بحضور وكيل ، والسفير ، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، وسفير دولة فلسطين لدى ".ورحب فؤاد حسين "بالرئيس محمود عباس، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع العراق وفلسطين، ومشيداً بمشاركته في القمة العربية، لما لها من دلالة على أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة".وأكد الجانبان "أهمية انعقاد القمة في هذا الظرف الإقليمي الحساس، وتطلعهما إلى أن تسهم مخرجاتها في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يعزز وحدة الصف العربي وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".