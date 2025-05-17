بعد مشاركته بقمة بغداد.. أمير قطر: نأمل أن تنعكس المخرجات على ترسيخ التكامل العربي

وقال بن حمد في تدوينة على منصة أكس، "اجتمعنا اليوم في ، في الـ34 التي انعقدت في ظروف إقليمية ودولية تستوجب تعاوناً عربياً ودوليا لحل أزماتها".وأضاف: "نأمل أن تنعكس مخرجات وقرارات القمة في تعزيز تضامننا العربي وترسيخ التكامل بين بلداننا في كافة مجالات التعاون القائم".وأتم بالقول "نشكر جمهورية الشقيقة على جهودها في توطيد أواصر الأخوة ودورها الفاعل في تدعيم العمل العربي المشترك".