رئيس الوزراء اللبناني: التنمية لن تتحقق دون استقرار ونسعى للعودة إلى الحضن العربي

وقال سلام خلال كلمته في افتتاح التنموية بدورتها الخامسة، وتابعته ، أن "القمة التنموية تنعقد اليوم ببغداد بعد انقطاع 6 سنوات"، مشيرا الى انه "تم تنفيذ مراحل متقدمة في مشروع الربط الإلكتروني بين ".وتابع، أن "يجب تطبيق الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث"، مؤكداً على "اعتماد الاستراتيجية للطاقة 2030".ولفت الى انه "علينا أن نواصل البناء والتعاون العربي لتحقيق الازدهار الاقتصادي"، مردفاً أن "معدلات البطالة مرتفعة بين الدول العربية".وأشار الى ان "التنمية لن تتحقق دون استقرار، ولبنان يسعى للعودة إلى حضنه العربي"، مكرراً شكره الى " لوقوفه الدائم إلى جانب ".