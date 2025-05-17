مندوب اليمن في الجامعة العربية يدعو إلى إنشاء صندوق لإعادة إعمار بلاده

وألقى الدائم لدى ، علي ، كلمة رئيس الرئاسي اليمني، ، خلال أعمال القمة التنموية، تابعتها ، إن "القمة التنموية تنعقد في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا"، مشددًا على "تطلع اليمن إلى شراكات حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة".ودعا إلى "إنشاء لإعادة إعمار اليمن، للمساهمة في تجاوز الدمار الذي لحق بالبلاد". واختتم كلمته بـ"دعوة الدول الأعضاء إلى دعم انضمام اليمن إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية والدولية".