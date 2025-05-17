تحذير سعودي من حملات الحج الوهمية

كما حذرت من الانقياد خلف الإعلانات الوهمية والمضللة، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.وأهابت الجميع بالالتزام بأنظمة وتعليمات ؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.أعلنت رئاسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي إطلاق خطتها التشغيلية لموسم حج 1446هـ، التي تعد الأضخم في تاريخها.وتضمنت الخطة 120 مبادرة إثرائية و10 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج، إلى جانب 50 برنامجًا علميًا وفكريًا.كما تم تسخير جهود أكثر من 2000 موظف سعودي مؤهل لخدمة ضيوف ، مع التركيز على تعزيز سبع مسارات تخصصية لإبراز رسالة الحج الوسطية بعدة لغات.