كشف تفاصيل اتصال مرتقب بين ترامب وبوتين وزيلينسكي

وذكر ، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "سأتحدث عبر الهاتف مع الرئيس الروسي يوم الاثنين في الساعة 10:00 صباحا".وأضاف: "مواضيع الاتصال ستكون: وقف "حمام الدم" الذي يودي بحياة أكثر من 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعيا، والتجارة".وتابع: "بعد ذلك، سأتحدث مع الرئيس الأوكراني ، ومن ثم، سأجري محادثات مع عدد من أعضاء حلف ".وختم بالقول: "آمل أن يكون يوما مثمرا، وأن يتم إقرار وقف لإطلاق النار، وتنتهي هذه الحرب العنيفة للغاية، الحرب التي ما كان ينبغي أن تبدأ أصلا".وفي وقت سابق السبت، أجرى وزير الخارجية الروسي محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي بشأن المفاوضات المباشرة بين وكييف في إسطنبول، حسبما أفادت .وقالت الوزارة، في بيان: "أشار إلى الدور الإيجابي للولايات المتحدة في مساعدة على أخيرا باقتراح الرئيس الروسي استئناف محادثات إسطنبول"، مضيفة أن موسكو مستعدّة لمواصلة العمل مع بهذا الشأن.وبعد أسبوع ساده التوتر الشديد، عقدت كييف وموسكو الجمعة في إسطنبول أول محادثات مباشرة بينهما منذ ربيع العام 2022، أظهرت خصوصا حجم الهوة التي ينبغي ردمها من أجل إنهاء النزاع.وطالب الوفد الأوكراني بشكل أساسي من الروس بوقف إطلاق نار "غير مشروط" وعقد لقاء بين زيلينسكي وبوتين، ولم يحصل سوى على تبادل ألف أسير من كل معسكر، كما أكد الوفد الروسي.