مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل

كشف هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، عن تجدد المفاوضات بين حركة حماس و"إسرائيل"، والهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع وإطلاق سراح الرهائن.





ولفتت إلى أن "الصفقة تشمل إطلاق سراح 10 رهائن ووقف إطلاق نار في غزة لمدة شهرين".



وأضافت هيئة البث أن "مناقشات تجري بشأن إطلاق سراح 200 إلى 250 أسيرا فلسطينيا، وهو بند لا يزال محل خلاف".



وأشارت إلى أن "حماس تطالب بضمانات أميركية لبحث إنهاء حرب غزة، حتى في حال تم التوصل فقط إلى وقف إطلاق نار جزئي".



وتنص بنود الاتفاق على أنه "في اليوم العاشر من الاتفاق ستقوم حماس بتقديم قائمة توضح وضع الرهائن الأحياء والأموات".



وكان مسؤول في حركة حماس قد أعلن، السبت، بدء مفاوضات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في "بدون شروط مسبقة" بوساطة مصرية قطرية.



وقال النونو، لرئيس لحماس بحسب ، إن "جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة قد بدأت اليوم بالفعل بالدوحة بدون شروط مسبقة". وأوضحت الهيئة أن "مفاوضات مكثفة تجري بشأن مبادرة جديدة تتضمن إطلاق سراح رهائن ووقف إطلاق النار في ".ولفتت إلى أن "الصفقة تشمل إطلاق سراح 10 رهائن ووقف إطلاق نار في غزة لمدة شهرين".وأضافت هيئة البث أن "مناقشات تجري بشأن إطلاق سراح 200 إلى 250 أسيرا فلسطينيا، وهو بند لا يزال محل خلاف".وأشارت إلى أن "حماس تطالب بضمانات أميركية لبحث إنهاء حرب غزة، حتى في حال تم التوصل فقط إلى وقف إطلاق نار جزئي".وتنص بنود الاتفاق على أنه "في اليوم العاشر من الاتفاق ستقوم حماس بتقديم قائمة توضح وضع الرهائن الأحياء والأموات".وكان مسؤول في حركة حماس قد أعلن، السبت، بدء مفاوضات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في "بدون شروط مسبقة" بوساطة مصرية قطرية.وقال النونو، لرئيس لحماس بحسب ، إن "جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة قد بدأت اليوم بالفعل بالدوحة بدون شروط مسبقة".

الى ذلك، قالت صحيفة نقلا عن أعضاء في الكابينت، "نقف أمام 24 ساعة دراماتيكية، وسينعقد الكابينت غدا، وستكون الجلسة مثل نافذة زمنية حرجة لاتخاذ قرار".

وأضافت "طرفا التفاوض يواجهان ضغوطا دولية متزايدة للتوصل إلى اتفاق"، مشددة "منفتحون على إجراء تعديلات طفيفة وغير جوهرية على مقترح ويتكوف، ولن نسمح لحماس بمزيد من المماطلة"، بحسب الصحيفة.