البابا ليو الرابع عشر يوجه خطاباً مؤثراً بشأن غزة

وقال البابا: "لا بد أن نتذكر إخواننا وأخواتنا الذين يعانون جراء الحرب في ، خاصة الأطفال الأبرياء وكبار السن العاجزين، الذين يواجهون الجوع والخوف والحرمان".وأضاف: "ندعو الجميع إلى رفع الصلوات من أجلهم، ومن أجل تحقيق سلام عاجل ودائم يضع حدا لهذه المأساة".كما حث البابا على تعزيز الجهود الإنسانية لتوفير المساعدات الطارئة، مؤكدا أن " الإنسانية وحق الحياة مقدسان، ويجب حمايتهما فوق كل اعتبار".وتأتي هذه التصريحات في إطار مواقف الداعية إلى الحوار والعدالة كسبيل لحل النزاعات، مع التركيز على دعم الضعفاء والمهمشين في مناطق الصراع.تجدر الإشارة إلى أن شهد اليوم الأحد تنصيب البابا ليو الرابع عشر، أول أمريكي في التاريخ، كالبابا الـ267 خلال قداس خاص في ساحة بحضور قادة العالم وشخصيات ملكية وآلاف المؤمنين.