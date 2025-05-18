طهران تحدد شرطاً للتوصل لاتفاق مع واشنطن

حددت الرئاسة الإيرانية، مساء الأحد، شرطا للتوصل لاتفاق مع .​

وقالت الرئاسة الإيرانية، "التوصل لاتفاق مع ممكن بشرط تجنبها نهج الإكراه والتسلط ولن نرضخ للإملاءات تحت أي ظرف".

وأضافت الرئاسة الإيرانية أن "الرئيس بزشكيان التقى اليوم برئيس الوزراء وزير الخارجية على هامش ".

وأجرت والولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نيسان 2025، سلسة مباحثات في مسقط وروما، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني.