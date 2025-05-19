كتائب القسام: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بكمين مركب شمال غزة

وقالت كتائب القسام، العسكري للحركة الفلسطينية في بيان إن "مجاهدي القسام أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال يوم الجمعة الماضي، تنفيذ كمين مركب في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع".وأضافت أن " قاموا باستهداف 3 آليات صهيونية بعبوتي شواظ وقذيفة تاندوم ومن ثم الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية مع قوة صهيونية أخرى وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح"، مؤكدةً أن "المجاهدين رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم الأحد، أنه بدأ عملية عسكرية برية ضمن عملية "عربات جدعون" في عظو.وأعلن اليوم أنه استهدف خلال الساعات الأخيرة أكثر من 160 هدفا في مختلف مناطق القطاع.ويأتي ذلك، بينما أعلن الإسرائيلي أن " ستسيطر على كامل مناطق القطاع"، في وقت قال وزير ماليته المتشدد إننا "نتجه إلى احتلال كامل لقطاع بعد أن حولناه إلى مكان مدمر غير صالح للعيش، ونقوم بتدمير كل ما تبقى من قطاع غزة وجيشنا لا يترك حجرا على حجر".