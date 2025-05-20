عالميا.. انخفاض أسعار الذهب وسط تفاؤل بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

وبحسب " "، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 0.51% إلى 3217 دولار للأونصة.فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.25% إلى 3221.40 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.وقال محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال كوم" : "نشهد تراجعا في ردود الفعل المتسرعة تجاه خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا".وكان الرئيس الأمريكي قد صرح أمس بأن وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.وسجل الذهب، الذي يعتبر أصلا آمنا، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام وهو في طريقه إلى الارتفاع بنسبة 22% حتى الآن هذا العام.