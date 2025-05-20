السيد الخامنئي: نشكك بنجاح المحادثات النووية مع أمريكا

وقال الخامنئي خلال كلمة ألقاها في ذكرى وفاة الرئيس الإيراني السابق نقلتها وكالة أنباء "مهر": "لا أعتقد أن المحادثات النووية مع ستؤدي إلى نتائج"، مشيرا الى انه "على الطرف الأمريكي أن يكف عن إطلاق تصريحات عبثية وفارغة".وتابع، انه " ينبغي على الجانب الأميركي الذي يشارك في هذه المفاوضات غير المباشرة أن يتحدث ويتفاوض ويحاول عدم التحدث بهراءً".وأضاف، انه "نقول للطرف الأميركي أن لا تنتظر الأذن من أحد لتخصيب اليورانيوم"، لافتا الى انه " على الامتناع عن تقديم مطالب غير واقعية في المفاوضات".