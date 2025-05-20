بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات اسرائيلية لهذا السبب

وقالت وسائل اعلام عالمية ان " الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على المستوطــنة دانييلا فايس، والمستوطن زوهار صباح لتورطهم في دعم أعمال عنف ضد فلسطـينيين".واضافت الوسائل ان " فرضا ايضا عقوبات على مزرعة نيريا بالضفة الغربية وأشخاص فيها لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان".وقال وزير الخارجية البريطاني لامي في تصريحات صحفية، ان " منع دخول المساعدات لغزة انتهاك للقانون الدولي"، مشددا على "ضرورة يجب وضع حد لسلوك الكيان الصهيوني والوصول الى اتفاق على تدابير تتضمن عقوبات اقتصادية لمواجهة انتهاكات الكيان".واضاف لامي "نريد وقف إطلاق النار في والعودة إلى الدبلوماسية، وسنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في غزة".