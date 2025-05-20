امرأة ترفع دعوى قضائية على زوجها.. قال لها يا "بومة"

وأرسل الزوج تلك الكلمات في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد فيها رفضه الإنفاق عليها مفضلاً الإنفاق على ابنته فقط.

وتقدمت الزوجة، التي تعمل مهندسة، ببلاغ إلى وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، تتهم فيه زوجها بإرسال رسائل مسيئة عبر حسابه الشخصي على " "، مشيرة إلى أن تلك الرسائل تضمنت ألفاظاً مهينة وأدت إلى أضرار نفسية ومادية لها.وقدمت الزوجة أدلة تتضمن لقطات شاشة تثبت صحة رسائل الزوج المسيئة. وبعد إحالة القضية إلى ، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، صدر حكم بتغريم الزوج مبلغ 5 آلاف جنيه كعقوبة، مع إلزامه بدفع تعويض مدني قدره ألف جنيه لصالح الزوجة المتضررة.