واشنطن: من مصلحتنا تخفيف العقوبات على سوريا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ، الثلاثاء، أن من مصلحة بلاده خفيف العقوبات على .

وقال روبيو في تصريحات صحافية، "من مصلحتنا تخفيف العقوبات على ورفعها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب إذا أوفت بالمعايير".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن مؤخرا، أن بلاده ستبدأ برفع العقوبات التي فرضت على دمشق لعقود خلال حكم وابنه .

يشار الى أن مفوضة للشؤون الخارجية ، أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي رفع رسميا جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافيها.