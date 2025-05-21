البابا يناشد إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وقال البابا خلال مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة : "أجدد ندائي الحار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية العادلة وإنهاء الأعمال العدائية التي يدفع ثمنها الأطفال وكبار السن والمرضى"، بحسب " ".وانتخب ليو، الكاردينال السابق بريفوست، زعيما للكنيسة الكاثوليكية في 8 مايو خلفا للبابا الراحل . وقد ذكر الوضع في عدة مرات خلال الأسابيع الأولى من حبريته.وفي رسالته الأولى يوم الأحد 11 مايو، دعا البابا الجديد إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.