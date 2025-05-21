الصمت مشاركة فعلية.. حماس: الاحتلال يضلل العالم بادعائه إدخال مساعدات لغزة

وقالت الحركة في بيان، تابعته ، ان "الاحتلال يضلل العالم بادعاء إدخال مساعدات بينما يدير أبشع جرائم التجويع والإبادة في العصر الحديث"، داعية إلى "تحرك دولي عاجل لوقف الإبادة وإنهاء الحصار".وأضافت ان " الصمت عن جرائم التجويع والقتل الجماعي في شراكة فعلية في الجريمة، وندعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف الإبادة وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة دون قيود".وتابعت ان " الاحتلال أطلق النار باتجاه 25 سفيرا ودبلوماسيا بمخيم جنين إمعان في انتهاكه كل والمواثيق الدولية"، موضحا ان " حكومة الكيان الصهيوني تواصل استخدام التجويع سلاح حرب في جريمة إبادة ممنهجة ضد شعبنا في غزة".