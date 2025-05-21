وقال تاياني في منشور على إكس "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. والتهديدات في حقّ الدبلوماسيين غير مقبولة".وأضاف أنه تواصل مع نائب القنصل الايطالي اليساندرو توتينو و"هو بخير"، موضحا أن الأخير "كان بين الدبلوماسيين الذين تعرضوا لهجوم بإطلاق عيارات نارية قرب مخيم جنين للاجئين".وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء إطلاق "طلقات تحذيرية" بعدما "انحرفت" الزيارة التي قام بها دبلوماسيون أجانب إلى مدينة جنين في شمال ، عن المسار المتفق عليه، وفق قوله.وبدوره طالب وزير الخارجية البلجيكي بريفو الأربعاء بـ"توضيحات مقنعة" بعد عيارات نارية تحذيرية أطلقها جنود اسرائيليون واستهدفت بحسب قوله "عشرين دبلوماسيا" في الضفة الغربية المحتلة، بينهم بلجيكي.وقال بريفو عبر منصة إكس إن الدبلوماسي البلجيكي "بخير لحسن الحظ"، مؤكدا أن "هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة رسمية لجنين تم تنسيقها مع الجيش الإسرائيلي ضمن موكب يضم عشرين مركبة يمكن تحديد هويتها بوضوح".