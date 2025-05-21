واشنطن تكشف: نراجع تصنيف طالبان منظمة إرهابية

وأوضح روبيو في جلسة استماع بمجلس النواب عندما سئل عما إذا كان سيتم "تصنيف كمنظمة إرهابية في "، قائلا: "أعتقد أن هذا الوضع يجري إعادة النظر فيه الآن مرة أخرى لأنه، كما تعلمون، حققنا بعض النجاح خلال الأسابيع القليلة الماضية في إطلاق سراح بعض المعتقلين الأمريكيين".وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، أن " أرسلت طلبا إلى السلطات الأمريكية لفتح مكتب تمثيلي لها في البلاد".وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان مرونة تعكس تحولات إستراتيجية في السياسة الأمريكية تجاه ، وذلك منذ بدء الولاية الثانية للرئيس في يناير 2025.وذكرت ، أواخر شهر مارس الماضي، أن طالبان أفرجت عن أمريكي تم اختطافه قبل أكثر من سنتين خلال جولة سياحية في أفغانستان، بموجب صفقة توسط فيها مفاوضون من الولايات المتحدة وقطر.