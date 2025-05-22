وسائل إعلام: إحباط تهريب أسلحة من دولة عربية للبنان

وذكرت وسائل إعلام تابعتها ، أن "عملية مداهمة واسعة استهدفت بنجاح مجموعة من كبار تجار الأسلحة في منطقة البوكمال شرقي السورية".وأضاف أن العملية أسفرت عن "ضبط كميات كبيرة من الأسلحة كانت في طريقها إلى ".وتابعت أن "العمل لا يزال مستمراً للكشف عن كافة تفاصيل هذه شبكات التهريب والأنفاق، بهدف إحباط محاولات التهريب المستمرة التي تهدد أمن والمنطقة بشكل عام".