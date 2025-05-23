شارك باحراق الكساسبة.. من هو أسامة كريّم؟

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عاد إلى الضوء مجددًا الذي أعدمه تنظيم عام 2015 بطريقة بشعة، بعدما أعلن الادعاء أنه ينوي توجيه الاتهام إلى إرهابي سويدي مدان للاشتباه بتورطه في جريمة أسر الكساسبة في عام 2014 وحرقه داخل قفص.



من هو كريم؟

وُلد عام 1992 في بالسويد لأبوين فلسطينيين ـ سوريين، وغادر إلى عام 2014 للانضمام إلى " " هناك، وحسب الصحافة السويدية فقد توجه نحو التطرف في أوائل العشرينيات من عمره.

وعاد إلى أوروبا عام 2015 باستخدام جواز سفر مزور الحامد، ليتواصل مع عدد من المتهمين بأعمال إرهابية.

وكان واحدًا من 5 رجال اعتقلتهم الشرطة البلجيكية في نيسان 2016، لتورطه في تفجيرات في ذلك العام. النيابة قالت إن الاتهام سيوجه إلى ، وذكرت أنه متورط في عدة جرائم إرهابية، ومن المقرر أن تجري محاكمته في الرابع من الشهر القادم في ستوكهولم.من هو كريم؟وُلد عام 1992 في بالسويد لأبوين فلسطينيين ـ سوريين، وغادر إلى عام 2014 للانضمام إلى " " هناك، وحسب الصحافة السويدية فقد توجه نحو التطرف في أوائل العشرينيات من عمره.وعاد إلى أوروبا عام 2015 باستخدام جواز سفر مزور الحامد، ليتواصل مع عدد من المتهمين بأعمال إرهابية.وكان واحدًا من 5 رجال اعتقلتهم الشرطة البلجيكية في نيسان 2016، لتورطه في تفجيرات في ذلك العام.

ووجهت إليه اتهامات بارتكاب "جرائم حرب وجرائم إرهابية خطيرة في سوريا"، إضافة إلى تورطه في هجمات إرهابية في عام 2015 وبروكسل عام 2016.

ومؤخرًا كشف الادعاء أنه شارك في عملية حرق ، وهي الجريمة التي نفذها "داعش" ووثقها عبر تسجيل مصور أثار ضجة واستنكارًا عبر العالم.

وكشف التحقيق أن هذا الرجل المسلح والمقنع أرغم الطيار مع شركاء آخرين على دخول قفص معدني قبل إشعال النار فيه حيًا، وذلك مطلع عام 2015.

وفي حزيران عام 2022، حُكم عليه بالسجن 30 عامًا - ثلثاها عقوبة أمنية - في بتهمة التواطؤ في اعتداءات باريس وسان دوني في 13 تشرين الثاني 2015 التي أسفرت عن مقتل 130 شخصًا.

في العام التالي، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في لتورطه في هجمات 22 مارس 2016 على المطار الرئيس ومترو بروكسل والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا.

وفي 12 آذار وافقت فرنسا على تسليم أسامة كريم إلى السويد لتسعة شهور إلى حين التحقيق معه ومحاكمته، على أن يعاد إلى فرنسا لقضاء عقوبته.