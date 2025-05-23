أثناء رحلتها لحطام "تايتانيك".. كشف اللحظات الأخيرة في غواصة "تيتان" قبل تحطمها

ووثق فيديو حصلت عليه "BBC" اللحظة التي سمع فيها طاقم السفينة الداعمة صوت انهيار الغواصة، بينما كانت زوجة الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت" تتابع شاشة الكمبيوتر الخاصة باستقبال الرسائل.وكشفت التحقيقات أن رسالة "تم إسقاط وزنين" التي أرسلتها الغواصة قبل اختفائها جاءت متأخرة عن لحظة الفعلية، مما خلق انطباعا خاطئا بأن الأمور تسير بشكل طبيعي.وفي الواقع، كانت الغواصة قد انهارت بالفعل تحت الضغط الهائل على عمق 3300 متر، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الخمسة على الفور.ومن بين الضحايا الرئيس التنفيذي للشركة ، إلى جانب مستكشفين ورجال أعمال من جنسيات مختلفة. وكشفت التحقيقات المستمرة أن هيكل الغواصة المصنوع من ألياف الكربون بدأ يعاني من مشاكل قبل عام كامل من الحادث، حيث سجلت غوصة سابقة أصواتا تحذيرية تم تفسيرها خطأ على أنها "حركات طبيعية".بقايا غواصةوأكد الخبراء على أن استخدام ألياف الكربون في أعماق البحار كان خيارا غير تقليدي، حيث بدأت مكونات الهيكل بالانفصال تدريجيا. وعلى الرغم من التحذيرات العديدة من خبراء وموظفين سابقين، واصلت الشركة تشغيل الغواصة في رحلات متتالية.وتنتظر السلطات الانتهاء من التحقيق الشامل قبل إصدار التقرير النهائي، بينما تواصل الأسر المتضررة مواجهة تبعات هذه المأساة التي أودت بحياة أحبائهم خلال رحلة كان من المفترض أن تكون استكشافية فريدة.